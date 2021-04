Leer, ¿enfermedad o medicina?

Leer como enfermedad

Leer como medicina

La sanación con libros en la ficción

El poder transformador de los libros

Una de estas investigaciones es la que llevaron a cabo, en 2009, Djikic, Oatley, Zoterman y Peterson, titulada "On being moved by art: How Reading fiction transforms the self" (Sobre conmoverse con el arte: cómo leer ficción nos transforma). Su conclusión es que el potencial de cambio está ahí y merece ser explotado.