Mascarilla, tapabocas, nasobuco, barbijo, barboquejo y cambuj: “El idioma español es una gozadera”

Cuenta Luis García Montero , director del Instituto Cervantes, que entendió en el acto a un amigo cubano que le confesó que estaba muy guapo en una foto con su nasobuco . La mascarilla española troca en muchos países de habla hispana: tapaboca, cubrebocas, barbijo o barboquejo . Álex Grijelmo introduce un vocablo más: cambuj . Añade el periodista español que esas variedades del idioma común no superan el 2 por ciento del léxico de cualquiera de los usuarios del español, pero que nos encanta utilizar el 98 por ciento restante para hablar de ellas.

Y a esa obra se han puesto el Instituto Cervantes, Espasa y hasta 21 escritores del orbe hispanoamericano en el libro Lo uno y lo diverso. La riqueza del idioma español , donde se nos recuerda que, a diferencia del chino, el español es una de las llamadas lenguas internacionales, gracias a su unidad, y que además, según García Montero, “ ya no tiene necesidad de una capital o un centro ”. El catedrático y experto en historia de la lengua española Pedro Álvarez de Miranda explica que el lema de la Real Academia ya no es tanto “limpiar, fijar y dar esplendor” a la lengua española, sino la unidad , “dentro de su diversidad”.

El español se podría haber roto en pedazos, como muchos temían los pasados siglos, y derivar en múltiples lenguas como le pasó al latín . No ha ocurrido así –en parte gracias a la imprenta- y hoy lo hablan casi 500 millones de personas a ambos lados del Atlántico. Hablantes que no necesitan subtítulos para entender la película mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, como pensaron ingenuamente sus distribuidores.

También la música ha ayudado a estas embajadas lingüísticas. Los Panchos , Antonio Machín e incluso el pega la vuelta de Pimpinela . Caso llamativo es de Son tus perjúmenes, mujer , una canción que conquistó España en el verano de 1977. Según cuenta la escritora Gioconda Belli, la letra, de autor desconocido, está ligada al acervo popular de los pequeños y remotos pueblos de Nicaragua. “(El cantante) Carlos Mejía Godoy no quería presentarla a los productores en Madrid porque contenía palabras nicas indescifrables en España. No fue así. Encontraron una acogida entusiasta”.

- Aquí no regalamos nada

-Los colombianos dicen regalar, lo mismo que nosotros decimos dar. Si yo le digo a usted que me dé un billete, usted me lo da, pero me lo cobra.