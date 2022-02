El poeta de 16 años que arrasa con sus poemas de amor aunque nunca ha estado enamorado

Manu Erena consiguió con tan solo 15 años que su primer libro fuera todo un éxito de ventas

Ahora llega a las librerías su segundo trabajo, 'Nos quedarán más atardeceres'

"Poeta es una palabra que aún me queda grande", dice con modestia tras ser en 2021 el poeta que más libros vendió en España

Tiene 16 años y nunca se ha enamorado, pero sus poemas de amor se convirtieron en un fenómeno editorial en 2021. Su primer libro, Consecuencias de decir te quiero (Plan B), vendió más de 30.000 ejemplares y Manu Erena pasó a ser el poeta más leído de nuestro país cuando aún estaba en la ESO.

El adolescente que empezó a escribir "casi sin querer", anotando "pensamientos, sentimientos y emociones en notas de móvil o en cuadernos", aún no se puede creer que acabe de publicar su segundo poemario, Nos quedarán más atardeceres (Plan B). "Me da más vértigo que el primero, porque sé que hay gente que estaba esperándolo, y me asusta que no les guste tanto como el anterior", confiesa a NIUS.

Manu es un chico sencillo. Ha vivido todo este boom desde su pueblo, Torredonjimeno (Jaén), "un pueblo chico", dice, "donde es más fácil tener los pies en la tierra". "No me paro a pensar en el número de ventas o en lo que puede suponer que el libro llegue a otro país, la verdad", comenta. "Para mi está siendo prácticamente un juego, me hace una ilusión enorme, me limito a disfrutar de la experiencia y que dure lo que tenga que durar. Lo bonito es vivirlo".

Tampoco pierde tiempo buscando el por qué de su éxito. "Quizás sea porque hablo de las cosas que preocupan a la gente de mi edad, de los primeros descubrimientos, de las primeras pérdidas, no lo sé", reconoce. "A mi los escritores jóvenes me han animado a leer, porque siento que al compartir un rango de edad parecido puedo llegar a conectar más con ellos. Ojalá que yo también anime a alguien a sumarse al mundo de los libros ", dice con entusiasmo.

"¿Leerías mi libro si te muestro el primer párrafo?". Preguntó Manu en su canal de TikTok para promocionar su primer trabajo, que él mismo se había autopublicado. "Lo habían comprado mis familiares, mis amigos y gente cercana, pero yo soñaba con que llegara a las librerías, así que lancé ese reto y funcionó". 100.000 personas vieron aquel vídeo, muchos lo compraron. "Gracias a ello llegó la oferta de la editorial y ahora la posibilidad de publicar mi segundo trabajo".

Cuando puede, cuando sus estudios de primero de bachillerato y la promoción del libro se lo permiten, le gusta colgar en las redes sociales algunos de sus nuevos poemas. "Las redes son fundamentales. Me ayudan a llegar a un público más amplio y a mostrarme como soy al mundo".

En Nos quedarán más atardeceres Manu habla de desamor, de desilusión, de amistad, de éxito y de fracaso. Lo hace con poemas sin métrica, sin rima, con un lenguaje coloquial y cercano para los jóvenes que le leen. "Quería escribir sobre qué pasa cuando alguien importante en tu vida se ha ido y tú no sabes cómo seguir adelante, y también de cómo uno se reconstruye para poder dar nuevas oportunidades a otras personas y a ti mismo", explica. "Me gustaría que quien lo lea encuentre un trocito de su historia en la mía".

"Es cierto que aún no me he enamorado, pero eso no significa que no haya sentido la emoción de querer y perder a alguien. Ha habido personas importantes en mi vida a las que he tenido que decir adiós y aprender a superarlo", reconoce.

"El título de mi libro es un mensaje de optimismo. Aunque veamos los días grises y veamos que los problemas no terminan, siempre nos quedarán más atardeceres, una nueva oportunidad", explica. "Me gustaba este título porque me inspiran mucho los atardeceres, me dan un chute de vida".

Dice Manu que escribe por necesidad, para desahogarse. "Para desconectar de la realidad que me rodea, para canalizar mis emociones y para entenderme". "Sé que lo voy a seguir haciendo siempre, aunque nadie lea mis libros".