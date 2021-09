Sergio Ramírez: “Mi novela prohibida se lee en Nicaragua como un acto de resistencia”

Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2018, ex vicepresidente de Nicaragua, en su día revolucionario sandinista contra el dictador Anastasio Somoza , habla de forma lacónica porque todo lo cuentan sus libros.

El último, ‘Tongolele no sabía bailar’ (Alfaguara) novela la revuelta popular contra el Gobierno de Daniel Ortega en 2018 , que dejó un reguero de manifestantes muertos, heridos y exiliados.

La novela está prohibida en Nicaragua, pero “aun así se lee” dice el autor, que sabe que no va a volver pronto a su país porque la Fiscalía ha emitido contra él una orden de detención por "conspirar" e "incitar al odio".

R: No a ese nivel, pero los evangelistas sí se alían más, son más serviles. En el caso de los católicos en Nicaragua se comprometieron con el cambio revolucionario, formaron pastorales con los más jóvenes en los barrios, y esto ayudó mucho a la atmósfera de la revolución. Estos curos pasaron después a respaldar a los jóvenes que se rebelaron en 2018.

P : ¿Ya no hay ni siquiera una semilla de disidencia ?

R : La hay pero es muy latente. No se ve por el miedo, por la represión. Hay una capa de silencio muy espesa, que cubre todo, pero eso se romperá alguna vez.

R : Han sido clave, si no el país estaría silenciado. A pesar de la ley de ciberdelitos promulgada por el Gobierno de Ortega, no han podido silenciarlas. La mayoría funcionan desde Costa Rica, Estados Unidos y México.

R : Sí, pero son hechos que desde el punto de vista periodístico son sustituidos por otros. No se puede aspirar a tener la atención continua de la prensa. En ese momento sí recibieron gran atención y hubo informes de organismos de derechos humanos.

R: Muchísimo. Los comunicados del Gobierno y los ministerios han sido claros y contundentes. Ayer (por el martes) el presidente Pedro Sánchez me invitó al a Moncloa, desayunamos juntos y me expresó su solidaridad. Me siento muy respaldado.