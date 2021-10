Su bombín, manuscritos de canciones o la colección de la revista 'Sur': el legado de Sabina en el Instituto Cervantes

"En mi casa apenas se escucha música y menos mía, porque la que se escucha es buena música", ha bromeado. " Me recuerdo siempre escribiendo, lo de cantar fue viniendo solo, al principio para ganarme la vida y luego, con más rigor, porque me puse el objetivo de escribir buenas letras de canciones , de intentar llevar la magia de la literatura a las letras, en un momento en que no se les daba importancia", destaca.

Durante su intervención, ha hablado también sobre su vuelta a los escenarios: "Me siento bien, pero no pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o no pueda fumar y tomarse una copa. (...) Y me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio, por lo menos. Pero sí volveré para decir hola y adiós", ha concluido.