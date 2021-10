“Yo soy yo y mi circunstancia”: los secretos del archivo y la biblioteca personal de Ortega y Gasset

Entrar en la biblioteca de José Ortega y Gasset (1883-1955) es como ingresar en un templo del saber, pero con un solo feligrés. Resulta casi inverosímil que el pensador pudiera leerse los 12.000 títulos que se acumulan en estas estanterías. Pero lo hizo: cuando se coge al azar cualquier ejemplar, uno comprueba que tiene anotaciones. Porque no eran obras de simple lectura, eran casi documentos de trabajo.

Y también accedemos a la primera redacción de la frase más conocida del pensador: “Yo soy yo y mi circunstancia (y si no la salvo a ella no me salvo yo)”, del libro ‘Meditaciones del Quijote’, de 1914, el primero que escribió el autor.