Malin Holst, osteoarqueóloga: “Doy voz a personas que no han podido hablar en otras épocas”

R: Cuando excavamos nos dimos cuenta enseguida de que no era un cementerio común porque la mayoría de cuerpos estaban decapitados y luego en los análisis descubrimos que la mayoría de los individuos eran hombres, solo había una mujer, la mayoría eran jóvenes adultos, de 26 a 35 años, que no era la edad típica de morir de los romanos. P: Identificaron su procedencia.

R: No soy experta. Lo que sé es que los gladiadores podían ser esclavos u hombres libres, gladiadores profesionales. La mayoría de los esqueletos que analizamos tenían traumatismo antemortem, un traumatismo que se produjo antes de la muerte y que fue sanado. Me parece que habían estado luchando durante bastante tiempo. También se apreciaba que eran muy musculosos. P: ¿Quién era la mujer?

R: Los más remarcable era que el 70% de los hombres fueron decapitados y muchos de ellos tienen hasta cuatro o cinco golpes de hacha en la parte trasera del cuello. La decapitación era común, pero no tanto. En la mayoría de cementerios romanos, encuentras un decapitado, pero no el 70%. P: ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

R: No fueron los peores. Los peores tiempos fueron en el periodo postmedieval y en la revolución industrial, en los siglos XVIII y XIX, cuando la vida fue muy dura, especialmente para los más pobres. Con diferencia fue peor tiempo que el romano, por la pobreza que hubo. En el periodo romano probablemente mucha la gente tenía una buena dieta, muy buen cuidado de la salud, la densidad de población no era muy alta y no había muchas enfermedades infecciosas. La vida no era fácil, pero era mucho peor en la revolución industrial.



P: ¿También puede saber la dieta que tuvieron en el pasado?