'Mi pueblo lee', el festival literario que lleva a los escritores a la España vaciada

La escritora Maribel Medina (autora de la trilogía Sangre de barro) habla con entusiasmo de Mi pueblo lee, la asociación sin ánimo de lucro que está llenando de libros a la España vaciada . Un proyecto personal que empezó hace seis años y en el que hoy ya participan 45.000 vecinos y una treintena de escritores a los que se lleva de festival como si fueran estrellas de la música , solo que no llegan a un evento masivo lleno de seguidores, al contrario. Los festivales literarios que organizan desde Mi pueblo lee son para pocas personas, y no por culpa de aforo, es porque donde se celebran viven pocos vecinos .

"Tenemos pueblos hasta de 45 habitantes, localidades que no tienen ni bibliotecas, ni librerías, ni casi presupuesto, pero eso sí, están encantados con participar", explica Maribel.

"No tendremos dinero pero sí muchas ideas ", explica Maribel riendo.

Con ellas La Adrada se llenará también esos días de libros y lectores. Como antes lo hiciera Santa María del Campo Rus en Cuenca. Ellos participaron entre el 3 y el 4 de julio con una entusiasta respuesta de sus casi 600 habitantes que no se quisieron perder la visita de los escritores Espido Freire y de Fernando Marías.

"Me di cuenta que los escritores no vamos a sitios pequeños. Las editoriales nos suelen llevar a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero nunca vamos a pueblos", explica y eso, confiesa, le indignó.

"Queremos borrar esa imagen elitista que algunos tienen de los escritores y la cultura", comenta Maribel tras explicar que en realidad el festival está pensado para el no lector, "porque el que lee ya lo tenemos ganado, queremos atraer a los que hasta ahora no se han acercado a los libros"

Charlas a las que invitan también a la nave que les ayuda a emprender el viaje literario, la librería más cercana (en ocasiones de otro pueblo más grande, porque ellos no tienen) para que monte un tenderete con las obras de los autores invitados. "Les decimos que traigan sobre todo libros de bolsillo que no les suponga un gran desembolso", aclara Medina empeñada en demostrar que la cultura no es cara y los libros son esas alas que ayudan a volar.