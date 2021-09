Así enseña Michael Fassbender a actuar a los alumnos de su antiguo instituto

'The Sem', apodo local que recibe este colegio masculino, publicó fotos en las redes sociales de los pequeños disfrutando del taller con el intérprete. "Los estudiantes recibieron hoy un taller de teatro del ex alumno y nominado al Oscar Michael Fassbender", tuiteó la escuela, y agregó: "Los alumnos disfrutaron mucho del taller". Se trataba de los alumnos del llamado 'año de transición', un curso que algunos alumnos toman tras terminar la educación primaria y en el que no hay exámenes, pero sí muchas actividades sociales y de ocio.