El legado que deja Miquel Barceló en la ciencia ficción: "En España un escritor no puede ganarse la vida con esto"

Recuerdo que nos vimos en el Planetario de Madrid un 16 de septiembre de hace seis años. El editor y gurú español de la ciencia ficción Miquel Barceló (Mataró, 1948 - 2021) acababa de publicar una actualización de un manual clave para cualquier aficionado: Ciencia Ficción: Nueva guía de lectura (Nova, 2015). Aquello se antojó una oportunidad ideal para hacer balance de un género denostado por la crítica pero abrazado por el público que no hubiera sido el mismo en España si el propio Barceló, ingeniero aeronáutico, doctor en informática y catedrático entonces de la Universidad Politécnica de Cataluña, no hubiera fundado y dirigido durante años el sello editorial Nova .

R: Siempre lo cuento. Mi padre leía ciencia ficción y un día, a los 9 años, me encaramé en un montón de sillas para coger el primer libro de la estantería arriba, donde los guardaba para que el niño no los cogiera. Cogí uno y era Amos de títeres de Robert A. Heinlein que en aquella edición se titulaba Titán invade la Tierra. Los que invaden la tierra son como una especie de babosas que se te cuelgan en el cuello, hacen dendritas, se meten en su cerebro y se apoderan de tu voluntad. Típica novela de guerra fría, los soviéticos y tal y cual. Si tú lees esto a los nueve años estás tarado de por vida. Así que lo siento, estoy tarado de por vida.

R: Siempre ha habido una acusación general a la ciencia ficción de que es mala en lo literario y era cierto en el sentido de que en Asimov, Arthur C. Clark o Heinlein buscar una metáfora, un tropo, una figura literaria, es casi un imposible metafísico. Esto no ocurre hoy día cuando hay gente como Dan Simmons que ha hecho Hyperion o Neal Stephenson con Criptonomicón. Aun así, sigue teniendo la etiqueta de ser pobre en lo literario pero en cambio muy rica en el ámbito de las ideas, de la especulación.

R: En la ciencia ficción como yo la entiendo tiene que haber una cierta acotación originalmente centrada en la ciencia. Viajar a velocidades más rápidas que la luz es fantasía, eso Einstein ya nos contó que no se puede hacer pero lo consideramos ciencia ficción porque admitimos algunas convenciones más o menos establecidas. Yo he conocido a grandísimos autores que no tenían ni idea de Ciencia pero pienso que si haces algo de ciencia ficción e incluyes Ciencia en la historia, hazlo de manera que a un lector interesado, inteligente y un poco conocedor no le parezca completamente inverosímil.