Muere a los 78 años el intérprete de "Raindrops Keep Fallin’ on My Head"

Ganó cinco premios Grammy, pero sobre todo ganó la celebridad eterna por su interpretación de "Raindrops Keep Fallin’ on My Head" en "Dos hombres y un destino". El cantante estadounidense B. J. Thomas ha muerto a los 78 años de cáncer de pulmón. “Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de B. J. Thomas”, señala un mensaje colgado en la cuenta oficial de Twitter del artista con la leyenda: B. J. Thomas 1942-2021.

El cantante había anunciado en marzo pasado que padecía cáncer de pulmón en fase 4 y que se estaba sometiendo a tratamiento. Era conocido por sus éxitos Hooked on a Feeling (1968) y Raindrops Keep Fallin’ on My Head, de Burt Bacharach y Hal David. Esa melodía fue usada en la película Dos hombres y un destino (1969) y ganó en 1970 un Oscar como mejor canción original.