Muere María Mendiola, integrante del mítico grupo Baccara, a los 69 años

"Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo mi amiga, nos ha dejado hoy . No me salen las palabras. Solo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: te quiero" , escribía Sevilla en el último post publicado en la cuenta.

María Mendiola conoció a Mayte Mateos, su primera pareja artística, cuando ambas formaban parte del ballet de RTVE a mediados de los 70. Juntas alcanzaron fama global gracias a su súper ventas 'Yes Sir, I Can boogie', al que siguieron otros como 'Sorry I´m Lady', 'Parlez vous française', 'Darling', 'Body-Talk' o 'The Devil Sent You To Laredo'.