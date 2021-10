Muere Paddy Moloney, grande de la música irlandesa y fundador de The Chieftains

Recuperó para el gran público la música tradicional de su país, y fue nombrado por ello embajador de su país, Irlanda. Este martes ha fallecido Paddy Moloney, fundador y líder del grupo The Chieftains. Ha muerto en Dublín, la ciudad donde también nació hace 83 años.

“Paddy, con sus extraordinarias habilidades como instrumentista, en particular las flautas uilleann y el bodhrán, estuvo a la vanguardia del renacimiento del interés por la música irlandesa , aportando una mayor apreciación de la música y la cultura irlandesas a nivel internacional" ha lamentado el presidente irlandés.

Según ha publicado la prensa irlandesa, el aclamado multiinstrumentista fue uno de los principales contribuyentes al resurgimiento de la música tradicional y folclórica irlandesa. The Chieftains se convirtió en uno de los grupos tradicionales irlandeses más conocidos del mundo, ganando seis premios Grammy. El gobierno irlandés los reconoció formalmente como embajadores culturales en 1989. Moloney, además, fue el autor de algunos temas de bandas sonoras de películas tan importantes como Gangs of New York, de Martin Scorsesse, nominada a 10 premios Óscar.