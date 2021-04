El mundo sin Estados Unidos, el fenómeno editorial distópico del cómic Undiscovered Country

Borrarse del mapa. La elocuente portada de Undiscovered Country (Planeta Cómic, 2021) con un espacio en blanco dejado por Estados Unidos en la silueta del continente americano ilustra los últimos años del individualismo americano frente al mundo. En 2019 la era Trump, el America First, estaba en pleno apogeo cuando la edición americana de este cómic salió a la venta. Los guionistas Scott Snyder y Charles Soule decidieron usar la ciencia ficción especulativa para llevar las intenciones aislacionistas de su presidente al extremo. Usar un hecho real, la guerra comercial con China, para gestar el cierre unilateral de las fronteras de Estados Unidos de forma indefinida , sin comunicaciones con el exterior, sin comercio, ni nada. Como si no existiera en el mapa de ninguna manera. Entonces ¿qué pasaría con el resto del mundo? ¿qué pasaría dentro? La trama arranca 30 años después con un grupo seleccionado de personas invitado a traspasarlos muros para encontrarse con algo monstruoso y salvaje.

Después de años pensando en la idea, Snyder con dos premios Eisner a sus espaldas y Soule, escritor superventas del New York Times no tuvieron problemas para crear una serie original con total libertad y dejar a un lado los universos de Marvel, DC o Star Wars donde suelen emplear su talento. "Queríamos hacer una gran serie de aventuras juntos y que diera sentido a lo que pasaba en ese momento en el país y el miedo que estaba generando por el futuro", aseguraba Snyder, en un encuentro virtual en la pasada edición de la Comic Con. Para dar forma a este universo distópico contaron con el dibujante Giussepe Camuncoli que en conversación con Niusdiario nos confiesa que ha podido desarrollar todo su talento creativo porque "éramos libres de hacer lo que quisiéramos, ya que nadie de arriba podía decirnos qué hacer o no ¡Uno de los grandes beneficios de trabajar con cómics propiedad de creadores ". Puede que por eso Undiscovered Country se deje llevar por el exceso sin prejuicios. Con tiburones arrastrando vehículos terrestres o transbordadores espaciales convertidos en dirigibles.