El Prado descubre que una de sus esculturas era del siglo XX y no del XV

Llegados a cierta edad a todos nos gusta que nos echen unos años de menos. Sin embargo, una escultura perteneciente a la colección del Museo del Prado de Madrid estaba datada... con 500 años de diferencia . Las Áreas de Escultura y de Restauración escultórica han comprobado que la talla era del siglo XX y no del XV, como aseguraron los vendedores.

Los signos del error

El resultado de esta investigación se iba a hacer público en el congreso 'Alabaster As Material For Medieval and Renaissance Sculpture', convocado por el Museo del Louvre para los días 24 y 25 de junio, que ha sido aplazado hasta el próximo año debido a la pandemia.