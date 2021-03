Natxo, el vasco que aparece en la icónica foto del Rockefeller Center 'Almuerzo en lo alto de un rascacielos'

Once trabajadores descansan sentados en una viga a unos 260 metros de altura sobre las calles Nueva York. La icónica imagen de la construcción del Rockefeller Center es de sobra conocida por todos, pero lo que pocos sabían era que entre esos hombres se encuentra un español. La Asociación Muro Cultural de Balmaseda ha llegado a la conclusión de que el operario que aparece prendiendo un cigarrillo a un compañero es Natxo Ibargüen , un vasco que emigró a América años antes.

"Mi teoría es que como no hay otra versión, esta es la buena" . Pikizu, presidente de la asociación, tiene claro que hasta que no se demuestre lo contrario, el segundo trabajadores que aparece por la izquierda es el balmasedano.

La teoría de que este vasco es el segundo hombre por la izquierda cobra fuerza, y no sólo por la historia de su familia. "Hemos consultado en el archivo del Rockefeller Center y en la lista de los once trabajadores el segundo aparece con interrogación", comenta Pikizu. "En 90 años no han conseguido descubrir quién es, así que esta es la única versión que hay y yo creo en ella".