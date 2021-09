Netflix arrasa en los premios Emmy con 'The Crown' y 'Gambito de dama'

Morgan, creador y máximo cerebro de The Crown, fue el encargado de dar las gracias desde Londres, ya que el equipo de la serie se reunió ahí para seguir los Emmy. La serie británica se impuso a las también nominadas The Boys, Los Bridgerton, El cuento de la criada, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose y This is Us. El premio a la mejor serie limitada o miniserie fue para Gambito de dama, otro reconocimiento que Netflix no había tenido hasta ahora.