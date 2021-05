Nier Replicant y la época dorada de los remakes de videojuegos

Uno de los últimos ejemplos ha sido el caso de Nier Replicant. Un bello juego sobre como el amor fraternal puede lleva a cotas de destrucción inimaginables. No es un título fácil. Una obra de autor (el inclasificable Yoko Taro) de trama compleja, con mezcla de géneros y mecánicas experimentales que llegaban a desorientar al jugador. Todo ello acabó relegándolo como título de culto pero de ventas modestas fuera de Japón cuando se lanzó en 2010. Una obra que iba muy por delante de su tiempo y que la crítica tampoco entendió entonces. Solo el sorprendente éxito comercial de su secuela Nier: Automata ha conseguido rescatarlo del olvido y con acierto. El pasado 22 de abril salió al mercado Nier Replicant ver. 1.22474487139... una revisión del original con mejores gráficos, música remasterizada, un nuevo sistema de combate y la posibilidad de disfrutar del juego con el protagonista auténtico del título que por cuestiones de marketing fue reemplazado en el mercado occidental. Aún así su autor no era muy optimista. Taro dijo en Twitter: "Las ventas de Nier Automata fueron un casualidad, y ninguno de mis anteriores trabajos ha vendido de alguna manera que merezca mención. Solo los nombres son similares, y el contenido de los juegos es completamente diferente, así que no va a vender tan bien”. Taro no contaba con que el contexto ahora es distinto, más propicio a sus excentricidades después del éxito de Automata. El nuevo Nier Replicant se estrenó como número uno de ventas en Reino Unido, Japón y el portal online STEAM. La crítica, ahora rendida a los pies de Taro, ha cambiado el aprobado justo que le dio en su momento por un notable alto de media, según el portal de reseñas Metacritic, a pesar de reconocer que el juego intrínsecamente no ha cambiado en nada.