La noche que Joe Strummer quiso desenterrar a Lorca

El Cervantes Theatre de Londres acaba de estrenar ‘Joe Strummer Takes a Walk’, una obra que mezcla punk y poesía, Londres y Granada y al líder de The Clash con Federico García Lorca. Está basada en ‘El paseo de Joe Strummer’, del dramaturgo algecireño Juan Alberto Salvatierra , que asistió al estreno. Salvatierra parte de una historia que escuchó un día por la radio contada por el cantante de Lagartija Nick , Antonio Arias. Explicó que una vez su hermano Jesús y Joe Strummer , en una de sus estancias en Granada, decidieron ir a desenterrar el cuerpo de Lorca donde creían que estaba la fosa común.

“Yo no conocía esa historia y cuando la escuché me dije que había material casi mitológico para escribir una historia, me obsesioné y empecé a investigar”, dice Salvatierra. La anécdota ocurrió “una noche loca de verano” del 18 de agosto de 1985, en el cuadragésimo noveno aniversario del asesinato de Lorca. Jesús Arias era periodista, músico y el confidente de Joe Strummer en Granada. “Era una persona muy querida y reconocida en la movida musical que había en Granada, que era muy efervescente en ese momento”, cuenta Salvatierra.