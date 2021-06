El nuevo Museo Guggenheim Bilbao "reactivará" la economía pero enfada a los ecologistas

La pinacoteca vasca ha sido seleccionada entre los proyectos candidatos a recibir l os fondos de recuperación europeos Next Generation por lo que contempla la construcción de dos nuevos emplazamientos físicos. Uno de ellos en los terrenos donde se ubica la antigua fábrica Dalia en Gernika y el otro en los astilleros de Murueta. Ambos estarían comunicados a través de una vía verde de cinco kilómetros.

Precisamente, por esta ansiada reactivación económica de la zona es por lo que en Gernika y Murueta se ve con buenos ojos la iniciativa. El alcalde de la primera, José María Gorroño, no esconde su ilusión ante este novedoso modelo cultural “único en el mundo” que “vincula oferta artística y medio ambiente”. “Es una oportunidad económica para Gernika y su comarca que no se puede dejar escapar”, ha afirmado ante los medios este martes. Gorroño, incluso, no descarta que gracias a las nuevas instalaciones se abran “las puertas para acoger el Gernika de Picasso” en la villa.