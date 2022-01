La originalidad de la música de Rigoberta Bandini, más allá de los pechos y Delacroix

Las canciones de Rigoberta Bandini pueden gustar o no, pero lo cierto es que están a un altísimo nivel de producción

Detrás de su música hay un trío creativo formado por la cantante, su pareja Esteban Navarro y su productor Stefano Maccarrone

“Mi objetivo es que en los temas pasen cosas, que nadie se aburra”, nos dice Maccarrone

Hasta este domingo no había escuchado a Rigoberta Bandini. Nunca me han interesado los concursantes de Eurovisión. Entiendo que la música que va al certamen está hecha para gustar a mucha gente, y que por tanto no es obligado que sea original, sino más bien todo lo contrario.

Por eso me he sorprendido al escuchar los temas de la artista catalana. Más allá de la letras, a las que no suelo prestar nunca atención (y que entiendo que en el caso de Rigoberta Bandini juegan un papel principal), me he quedado gratamente sorprendido por la música. Y la razón es muy clara: es muy original.

Cuando digo original quiero decir quién está detrás de esos arreglos sabe mucho de armonía, de instrumentación y de producción. Vale con coger la canción que concursaba en el Benidorm Fest, ‘Ay Mamá’. La mayor parte de los oyentes se quedarán en la letra, en lo de los pechos y lo demás. Pero si escuchamos por debajo los cambios armónicos, las líneas de bajo, las voces o los grooves, todo suena diferente, no se escucha muy a menudo.

¿A qué suena Rigoberta Bandini? A Rigoberta Bandini. Es lo mínimo que se puede pedir a un artista, que sea original

Ocurre con todas sus canciones (Perra, In Spain We Call It Amargura o Too Many Drugs, entre otras): no pasan veinte segundos sin que algo nos sorprenda: armonías vocales de fondo, susurros, percusiones, efectos rítmicos, arreglos instrumentales, parones, cambios de dinámica, etc. En una palabra: original.

Eso no sucede con la canción ganadora, SloMo, de Chanel. No quiere decir que no esté bien producida, pero suena a algo ya escuchado, a Jennifer López o a Beyoncé. ¿A qué suena Rigoberta Bandini? A Rigoberta Bandini. Es lo mínimo que se puede pedir a un artista, que sea original. Y, de nuevo, no hablo de las letras, sino solo de la música.

“Cuando nos reunimos para decidir si nos metíamos en el Benidorm Fest, sí teníamos claro que no queríamos hacer una cosa prefabricada. Tenía que contar una historia. No queríamos partir de una hoja en blanco, un producto orientado solo para Eurovisión”, nos cuenta Stefano Maccarrone, su productor y coautor de sus canciones, líder del grupo Mendetz y del estudio de Abuelita Studios, donde se graban todos los temas.

"Nuestro objetivo es que la canción no aburra, que cada 20 segundos pase algo" (Stefano Maccarrone, productor)

Junto con Rigoberta y su pareja Esteban Navarro forman un trío creativo que funciona a la perfección y donde cada uno tiene su papel. Stefano nos cuenta que la idea inicial siempre la tiene Rigoberta, generalmente una nota de voz (en el caso de Ay mamá, grabada hace muchos años). “Con un buen embrión, que son las ideas de Rigoberta, vamos haciendo un traje a medida, con todas sus capas”, explica.

Esteban bombardea con las armonías y los arreglos vocales (muy influido por Queen, como también se ve en las canciones de Rigoberta), y Stefano contraataca con mil ideas de producción. “Lo que compartimos es una gran pasión por música electrónica, retro, de los 70 y 80”, cuenta Stefano.

“Nuestro objetivo es que la canción no aburra, que cada 20 segundos pase algo. Para mí es una condición muy importante, que pasen cosas”, explica Stefano, que se declara gran admirador de Finneas, hermano y productor de Billie Eilish (influencia patente en las producciones de Rigoberta Bendini).

A pesar de la decepción del Benidorm Fest, Rigoberta admite cierta liberación

Stefano echa mano de la artista estadounidense para explicar la decisión del jurado del Benidorm Fest. “Quizá si Billie Eilish se hubiera presentado a un talent show no hubiera llegado a la segunda gala. Igual Benidorm Fest no era el mejor canal para dar a conocer nuestra propuesta”, reconoce.

Y se muestra muy respetuoso con Chanel, la inesperada ganadora. “Es muy probable que si yo hubiera estado dentro, y me ponen lo de Chanel, me habría encantado. Es una canción muy bien producida, con un ritmo bestial, igual parecida a otras cosas, pero con un gran potencial. Pero nosotros no podemos pretender ser algo que no somos”, concluye.