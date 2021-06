Pamplona se blindará para evitar aglomeraciones en unos 'no sanfermines' amenazados por la variante delta

Por segundo año consecutivo, no habrá oficialmente fiestas de San Fermín. Pero, que no haya unos sanfermines 'como los de siempre' no significa que la fiesta se haga humo. El consistorio da por hecho que habrá fiesta y aglomeraciones, y mucha gente en los bares. Y que el virus -con la esquiva variante delta circulando- se sumará a los 'no sanfermines' provocando efectos difíciles de prever.