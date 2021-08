Estreñimiento, flatulencias y diarrea, las penurias estomacales de los monjes medievales ingleses

Por otro, estaban los remedios laxantes, tres de los cuales consistían en varios extractos de frutas y otro era una pastilla de jabón utilizada como supositorio. “Algunos de los ingredientes son parecidos a los laxantes actuales que como fibra y frutas”, dice. También otros para la diarrea. Explica Carter que los problemas digestivos de los monjes, en general, y de los benedictinos, en particular, han sido una constante desde tiempos lejanos en todos los documentos estudiados . “Era algo común en los tiempos medievales que los monjes tuvieran problemas digestivos por la dieta que mantenían”, dice.

Era una dieta que hoy en día se consideraría vegana y que, aunque podía parecer equilibrada por ser rica en vegetales y baja grasa, en realidad no lo era. La razón era que consumían grandes cantidades de determinados alimentos como legumbres que les ocasionaban dificultades digestivas que incluían flatulencias, gases, diarreas e incluso gota en algunos casos. Cita al abad de Battle, en el sur de Inglaterra, en el siglo XII, que dormía con los monjes en el dormitorio comunal y pidió que lo trasladaran a una habitación para él solo por los pedos que se tiraba por las noches y los olores que emanaba .

A esta dieta desequilibrada hay que añadirle las grandes cantidades de cerveza que tomaban. Era una cerveza llamada ‘ale’, muy baja en alcohol. No tenían agua potable, así que bebían mucha cerveza , hasta un galón al día, que equivale a ocho pintas o a cuatro litros y medio al día. El vino estaba reservado para las celebraciones especiales y era entregado en forma de regalo (una donación llamada ‘pittance’) por parte benefactores a cambio de que rezaran por ellos.

Según las normas establecidas en el siglo VI por el fundador de la orden de los benedictinos, Benito de Nursia , los monjes no podían comer carne de animales de cuatro patas. Los únicos que podían hacerlo eran los enfermos (en la enfermería) o los viajeros porque era más complicado poder encontrar carne. “Pero los monjes se las ingeniaban para darle la vuelta a las reglas y comían otros tipos de animales como aves o pescados”, dice Carter.

Pero el año 1336, el Papa Benedicto XII , que había sido monje, trató de regularizar la situación de todas las órdenes religiosas y publicó una serie de bulas entre las cuales había una que permitía a los monjes benedictinos comer carne de cuadrúpedos dos veces a la semana. A partir de entonces se incluyó la carne de cordero, ternera, cerdo, venado, liebre, conejo en la dieta incrementando los problemas digestivos, o bien por el abuso de la carne, o bien porque no estaba bien conservada. Las notas en los breviarios estaban escritas en inglés antiguo , pero, al descifrarlo, Carter, que cree que, por el tipo de letra, fueron escritas en el siglo XV, descubrió que todas eran remedios para las penurias digestivas que padecían.

Explica Carter que, aunque está situada en los Somerset Levels, una zona con mucha agua, la abadía de Muchelney no tenía cerca ningún río para poder canalizar el agua para realizar descargas en los conductos con los excrementos. “Por lo general los monasterios estaban cerca de ríos que daban una buena descarga a los lavabos con unas compuertas que retenían el agua para que, al abrirlas, cayera con fuerza y lo limpiara todo”, cuenta. Pero este no era el caso de Muchelney, donde el agua llegaba sin fuerza a través de unas tuberías, pero no tenían la potencia suficiente como para poder aclararlos. Eran los monjes los que las tenían que retirar los excrementos a mano. Por esto hay cinco arcos en la parte inferior del edificio, para que pudieran entrar para quitar las heces, que luego utilizaban como abono para los cultivos.