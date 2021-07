Piezas del yate 'Azor' de Franco se transforman en una instalación en el museo Helga de Alvear de Cáceres

Desde la apertura del nuevo museo, que fue inaugurado en febrero pasado por los reyes de España, se ha podido disfrutar en ese jardín de la obra de Ugo Rondinone titulada “A Day Like This Made of Nothing and Nothing Else” (2009), un olivo centenario esmaltado en blanco que acompaña la nueva estampa del inmueble diseñado por el arquitecto Emilio Tuñón.