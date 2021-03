Los 'Oscar' de la arquitectura reconocen a España en el año de la pandemia

En esta línea, el Comisario de Premios y Programas de la Fundación Mies van der Rohe, Ivan Blasi, que pone en valor "la gran calidad arquitectónica de España y Europa", reconoce la importancia de que las obras integren "temas sociales, de sostenibilidad, experimentación, investigación y debate" . No obstante, insiste que no es algo nuevo: "La necesidad y la crisis de la vivienda en Europa viene de lejos, de hecho, ya desde finales del siglo anterior se ha trabajado desde el sector para buscar soluciones".

Unas soluciones que no deben centrarse en "derribar y construir" como método habitual, sino en encontrar maneras más sostenibles para poder dar respuesta a las nuevas necesidades que puedan surgir, y añade : "Las obras deben ser capaces de adaptarse a estos cambios" . Un ejemplo es el proyecto ganador del 2019, el Grand Parc Bordeaux, por la transformación de 350 pisos de protección oficial construidos en tres bloques en la década de los 60, cuyos residentes ahora disfrutan del doble del espacio que tenía su domicilio.

Precisamente, y aunque sea "pronto" para ver reflejado el efecto de la pandemia en unos premios de arquitectura, estos muestran cómo hay viviendas que no se han adaptado a las necesidades que demandaba el confinamiento. "La idea del espacio único abierto en la vivienda, durante la pandemia, no funciona de ninguna manera", en palabras de Blasi, que agrega: "Cuatro personas hablando con otras virtualmente en el mismo espacio, a la vez que se cocina o se mira una serie, todo durante 24 horas, no parece ser una situación óptima" añade el comisario.