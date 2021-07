Las recomendaciones de 'Bonvivant' para este final de temporada: salsa gremolata para osobuco, cuscús de Denia, gin Whitley Neill, cervezas de piscina y el funk de Maricarmen y sus muñecos

Juan O´reig comienza con la elaboración de la salsa 'Gremolata' para acompañar uno de nuestros platos favoritos: el osobuco. Después nos sorprende con una recomendación inédita hasta ahora; un perfume 'Joe Malone' . Siguiendo la tendencia actual de aromas frescos y poco elaborados, se ofrece como una alternativa a buen precio a los perfumes tradicionales. El comic 'Come Prima' de Alfred y la canción de Brunetta 'Baluba Shake' cierran sus recomendaciones de hoy

Carlos Carballo nos trae la ginebra artesanal 'Whitley Neill' que se elabora desde 1772 mezclando elementos botánicos entre Inglaterra y África. 'Hecho en Saturno' de Rita Indiana , una mezcla perfecta entre Proust y Blade Runner, es su propuesta literaria. En el apartado musical, los grupos Generador y Las Bruscas con el mismo tema 'A Go Go' .

Hedilla nos muestra las cervezas que no faltan en la nevera al borde de su piscina: Pilsen Checas, Pale Ale y Wet de trigo holandés . El Giro de Italia de Dino Buzzati es una interesante lectura que nos acerca la rivalidad de dos grandes ciclistas: Coppi y Bartalli. Respecto a su recomendación musical, el grupo Die Artze con su canción Summer, Palme, Sonnenschein nos trae una extraña mezcla de ritmos germanos y caribeños

Aún nos da tiempo para que Tenorio cierre con la serie que le tiene fascinado 'For All Mankind' una distopía de de Apple Tv en la que la URSS llega primero a la luna. La canción del soulman Dobie Gray 'Drift Away' es su recomendación para haceros el viaje mas ameno a vuestro destino vacacional.