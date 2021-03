Las recomendaciones de 'Bonvivant': Sanlúcar de Barrameda, vodka Druide, torrijas a la cerveza y años 70

Para esta ocasión nos trae no solo una, si no dos recomendaciones gastronómicas. En primer lugar un 'Gilda' pincho del que nos descubre el origen de su nombre y como segunda recomendación nos regala un 'Solomillo de cerdo con pasas' . Juan nos propone también un recorrido por sus lugares gastronómicos favoritos de Sanlúcar de Barrameda y Cádiz : Casa Bigote, Casa Balbino, Bar El Perla, Casa Manteca y El Adobo. De fondo tenemos la compañía musical de una original reinterpretación de los temas de Bob Marley a ritmo de los Ramones: 'Jamming Affaires' de Bobby Ramone.

Hedilla se atreve a invadir el terreno de Juan O´Reig, proponiéndonos una torrijas bañadas con cerveza stout; en concreto con la cerveza St. Peter's Cream Stout, una cerveza densa con aromas a vainilla, chocolate y café. Nancy Sinatra y su canción 'This boots are made for walking' es su recomendación musical. Cierra su sección con el libro 'Una mente liberada' de Steven C. Hayes, un ensayo en el que nos adentramos en el funcionamiento del cerebro y de las ataduras psicológicas de las que estamos presos.