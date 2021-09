Una salmonelosis, y no la peste, arrasó las tropas de Felipe IV que sitiaron Barcelona en 1652

La investigación, llevada a cabo por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE-CSIC-UPF), ha revelado que fue la fiebre paratifoidea y no la peste, como se creía hasta ahora, la causante de la muerte de cientos de los soldados del ejército real que sitiaban Barcelona.

Hasta ahora, se había propuesto la peste -causada por la bacteria Yersinia pestis- como posible patógeno causante de la epidemia, pero no se había podido comprobar.

En concreto, los investigadores han recuperado en uno de los soldados una fracción sustancial del linaje de Salmonella enterica serovar paratyphi C , ligada a la fiebre paratifoidea en la época colonial en México.

"Nuestras observaciones evidencian la presencia de la fiebre paratifoidea entre las tropas del rey de España durante el sitio de Barcelona, pero no podemos descartar que a la vez se produjeran brotes de peste; habrá que examinar un mayor número de esqueletos antes de que Y. pestis se pueda descartar formalmente como agente de la enfermedad que afectó a los acosadores de Barcelona", ha añadido Lalueza-Fox.

Según los investigadores, la presencia de S. paratyphi C en la España del siglo XVII es particularmente interesante en el contexto de las epidemias históricas, debido a que estas cepas ya no están presentes en la diversidad mundial actual de S. paratyphi C.