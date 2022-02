Sting vende por 250 millones de dólares su catálogo de canciones en solitario y con 'The Police'

El precio ronda los 250 millones de dólares (unos 220 millones de euros), según datos aportados por The New York Times, aunque otro diario, The Wall Street Journal eleva la cifra a 300 millones de dólares (263 millones de euros).

La operación implica que los derechos de clásicos como 'Every Breath you Take', Roxanne', 'Message in a Bottle' o 'English man in New York' estarán controlados por UMPG.