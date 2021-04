El Teatro Real defiende sus medidas de seguridad frente al covid tras el brote detectado en el último mes

"No podría estar más orgulloso de este teatro y de poder estar en esta ciudad maravillosa en tiempos de la covid-19", declara Michael Fabiano, tenor de La traviata y Un ballo in maschera. "Me gustaría mostrarle a cada persona que está viendo este vídeo lo que el Teatro Real está haciendo para demostrar que estamos seguros ¡es incréible todo lo que hacen! Todos los medios para medir la temperatura, mascarillas, distancia social en las actuaciones y en el público...",