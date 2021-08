'Todo De Ti' de Rauw Alejandro se corona como la canción del verano de España en Spotify

"Aceleraste mis latidos. Es que me gusta to’ de ti". Si estos versos no han marcado gran parte de tu verano, es probable que vivas debajo de una roca. Durante las múltiples semanas estivales, 'Todo De Ti' del puertorriqueño Rauw Alejandro ha liderado las radios y las redes sociales . Un fenómeno que ratifica Spotify, que acaba de publicar cuáles han sido las canciones más escuchadas del verano de 2021 en España y el resto del mundo.

Curiosamente, en el segundo puesto, se encuentra una cover, 'Beggin' de Madcon, versionada por el grupo italiano Måneskin, quienes han sabido ganarse el cariño de millones de fans de todo el mundo tras ganar la última edición de Eurovisión. Además, 'Todo de ti”, de Rauw Alejandro, también se cuela en el ranking internacional, esta vez, ocupando la tercera posición. El cuarto y quinto lugar lo encabezan, 'MONTERO (Call Me By Your Name)', de Lil Nas X, y 'Kiss Me More', de Doja Cat y SZA.