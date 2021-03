Un vecino de Blanes restaura voluntariamente un santuario durante cuatro años

Jiménez reconoce que la zona del altar le costó más de lo que pensaba, dedicó seis meses, y para el espacio donde está la virgen necesitó tres. Jiménez es devoto de la virgen del Vilar desde hace años. Vive con su madre en la ermita de al lado y cuida el espacio donde muchos vecinos usan de merendero cuando hacen excursiones por la zona. Reconoce que no tenía experiencia con la restauración pero cree que le ha quedado "bastante bien" .

"Nadie me metió prisas y yo iba haciendo a mi aire. Me traían la pintura y cada vez pasaba más horas. Jiménez tuvo que buscar pinturas concretas que coincidieran con la original para que la obra quedara "lo mejor posible". Además de repintar, Jiménez también tuvo que limpiar algunas habitaciones y acondicionarlas porque "estaban muy dejadas2.

"Mucha gente viene aquí y lo ve bonito pero como no ha estado antes no lo valora. En cambio, los vecinos de Blanes que saben como estaba antes, ven cómo ha quedado y me felicitan. Estoy muy orgulloso", subraya.