Vivir el miedo, Resident Evil Village y el terror en los videojuegos

Otras películas han modernizado el género de terror al acercarse precisamente a los recursos empleados por los juegos. Es el caso de los vídeos caseros en primera persona de The Blair Witch Project (1999) o REC (Jaume Balagueró, 2007) o esa cámara de seguridad de Paranormal Activity (Oren Peli, 2007). Para el director de cine y aficionado a los videojuegos Nacho Vigalondo "inconscientemente los juegos nos influyen a todos los directores, a los que jugamos y a los que no, porque es un lenguaje y un medio de comunicación muy extendido y muy potente".

Uno de los mejores ejemplos de pasarlo mal con un videojuego es la saga Resident Evil, de la que Vigalondo se considera un fanático. "Cuando jugué con las gafas de realidad virtual recuperé un grado de miedo que no sabía que había olvidado. Sentí tanto miedo que rememoré momentos de terrores infantiles". Con motivo del reciente lanzamiento del último de los títulos de la franquicia Resident Evil Village (Capcom, 2021), el cineasta también reconoce que los videojuegos superan al cine a la hora de generar miedo en el espectador y que son difíciles de trasladar a una pantalla. "Un juego como Village es considerado un gran lanzamiento y genera mucha expectación. Si quisiéramos adaptarlo al cine, manteniendo los temas, las ambientaciones y los monstruos, sería la película más bochornosa de videoclub". Sin embargo, el director añade que no se puede comparar la finalidad del terror en una película y en un juego porque asegura que "el cine de terror no es más eficaz cuanto más miedo transmita, o no necesariamente".