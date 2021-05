'Zumping' o cómo los neologismos en inglés ayudan a aprender el idioma

La comunicación oral primero

En el 2020, se archivaron los neologismos homecation (vacaciones en casa, formado por home + vacation) y Zoomwear (New Words), o infodemic, pandemia de información engañosa que se extiende rápidamente (Buzzword). Sin embargo, no se trata solo de su aparición y uso reiterado en la comunicación. Para que un neologismo sea aceptado oficialmente, debe pasar por los criterios de diccionarización (frecuencia de uso elevada, extensión geográfica de uso, estabilidad de uso, formación de nuevas palabras desde el punto de vista semántico o formal, etc.).