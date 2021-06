En directo: rueda de prensa de Unai Simón

Sigue, en directo, la comparecencia del portero de la selección

La selección española prepara el partido de cuartos -el próximo viernes, contra Suiza, después de haber tumbado a Croacia- y su portero, Unai Simón, comparece esta mañana.

Luis Enrique restó importancia al error que el portero tuvo en el partido contra Croacia: "El fútbol es un juego de errores" -dijo- "No he visto en mi carrera a ningún jugador que no cometa errores. Unai ha dado una lección para cualquier niño que quiera ser futbolista. Hoy ha demostrado que, después de un error, ha vuelto a generar superioridad, paradas increíbles y ha tenido la personalidad necesaria. Ha sido un refuerzo para cualquiera que quiera ser futbolista profesional", recalcó.

Sigue ahora la rueda de prensa de Unai Simón, en directo, aquí, en NIUS.