De Roberto Carlos a Vinícius: el caso de racismo en 1997 y qué ha cambiado en los estadios

Le contestó un jovencísimo Pep Guardiola: "Habla mucho este señor, habla demasiado, no conoce a esta afición y lleva pocos meses aquí como para calificar estas cosas". En el siguiente partido entre los dos equipos, hubo parte de la hinchada blaugrana que se calificó sola. Se colgó una pancarta que decía "Macaco, Copito de Nieve no tiene novia" (en referencia al gorila albino que fue un icono de Barcelona hasta su muerte en 2003). Algunos corearon "Roberto Carlos, el puto chimpancé".

Sin embargo, a pesar de que ya han pasado 16 años, no se han producido suspensiones de ningún partido de LaLiga por insultos racistas. ¿Habría que hacer más? El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández lo tiene muy claro. "Yo estoy trabajando, en mi hábito laboral, y se acepta el insulto. Estoy en el banquillo y me llaman 'hijo de...'. No veo a un panadero sufriendo esto. ¿Insulto? Fuera y no se juega. Se ha acabado. Es mensaje para el presidente de LaLiga y la RFEF, hay que frenar todo esto", expresó en rueda de prensa.