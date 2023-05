Vinicius, tras los cánticos racistas en Mestalla: "El racismo es normal en LaLiga"

El lamentable episodio vivido ayer en Mestalla no acabó con el final del partido ni de las ruedas de prensa posteriores al encuentro. El tercer tiempo se jugó en las redes sociales y fue allí, en sus cuentas de Instagram y Twitter, donde Vinicius Jr. estalló. Lo hizo contra los gritos racistas que tuvo que soportar por parte de un sector de la afición valencianista y también, contra lo que ha denunciado que es una situación amparada por LaLiga.

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera . El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas", escribió el brasileño.

"Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", aseguró.