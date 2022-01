Abascal acusa al PP de ser "la cara B del socialismo" en la presentación de la campaña de Vox en Castilla y León

El presidente de Vox también ha puesto el foco en el gasto político, en lo referido a "partidos políticos, sindicatos, subvenciones a ONG ideológicas ", y se ha preguntado: "Cuánto dinero de vuestros impuestos se va para todo eso y cuánto falta para lo verdaderamente importante, no queremos más centros de salud cerrados y no más viejas carreteras o servicios deficientes".

Gallardo-Frings, que ha recordado que Castilla y León "es la segunda comunidad más despoblada por detrás de Asturias", ha criticado que esta situación es "insostenible" y ha avanzado, además, que no permitirá "el deterioro del tejido productivo ni los ataques al sector primario", pues ha lamentado que otros partidos hablen de ecologismo cuando "no escuchan a los agricultores y condenan al campo con sus medidas arbitrarias".

"Es intolerable, injusto y lamentable que una de las regiones más leales al conjunto de la nación haya sido desfavorecida en beneficio de los separatistas", ha incidido, al tiempo que ha lamentado que "parece como si Castilla y León fuera una región maldita, condenada a sufrir y a morir lentamente, como si no tuviera remedio". "Pero eso no puede ser así, yo no me resigno", ha remachado.