Abogados del Barça pretenden bloquear que el PSG fiche a Messi: "Inconcebible por el fair play financiero"

Los motivos de Joan Laporta para no prolongar el vínculo del jugador con el club que preside, eran “no hipotecar al Barça ni siquiera por el mejor jugador de la historia” , algo inevitable aún reduciendo su ficha un 50%, tal y como se había llegado acordar entre las partes .

Pero LaLiga y la UEFA no hubieran permitido la inscripción de Messi puesto que el Barça seguiría superando el 110% del tope salarial fijado para los clubes. Veremos qué ocurre con el PSG en caso de que finalmente fiche por ellos como apuntan todos los rumores. De momento, la queja formal del abogado Juan Branco podría ayudar, no tanto a que siga en el Barça, sino a que no fiche por uno de los grandes rivales en la Champions.