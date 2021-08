Adiós a la liga de los galácticos: por qué se van Messi, Sergio Ramos y las grandes estrellas

El impacto de la salida Leo Messi no nos pilla de nuevas. Ya ocurrió hace dos meses con Sergio Ramos y en anteriores temporadas con Cristiano Ronaldo y con Neymar Jr . La Liga española , que presumía de tener a los mejores futbolistas del planeta, ha visto cómo sus estrellas han ido poco a poco dejando de formar parte de la imagen de la competición.

En la época dorada del fútbol español, el Real Madrid alineaba en el mismo equipo a 'galácticos' como Figo, Beckham, Ronaldo, Zidane... el FC Barcelona conquistaba títulos con Ronaldinho, veía a Messi convertirse en el mejor jugador del mundo. Eran los reyes del mambo. Ahora no. Francia, de la mano del PSG, ha estado al acecho esperando pacientemente su oportunidad y cuidando a sus activos manteniendo una política clara: los grandes jugadores no se venden. La Premiere, aunque con mayor deuda que la Liga Española, ingresa 5.134 millones por temporada frente a los 3.117 en España. La Bundesliga también nos adelanta por poco: 3.212 millones. Las diferencias seguirán incrementándose si no hay referentes en nuestra competición doméstica.