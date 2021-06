El mundo del deporte se vuelca con Naomi Osaka tras retirarse de Roland Garros

Los cuatro torneos de Grand Slam (Open de Australia, Roland Garros. Wimbledon y US Open) no han entendido la decisión de Naomi Osaka después de que la número dos del mundo se negara a hablar con la prensa. La tenista japonesa reconoció que sufre depresión y el hecho de tener que comparecer ante los medios le provocaba ansiedad. Su no comparecencia le ha costado una multa económica. Además, fue amenazada con expulsarla del torneo.