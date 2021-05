De 50 peniques a 12.500 libras: la apuesta por el Atlético del dueño de un sex shop inglés

El final de LaLiga llega con el Atlético de Madrid y el Real Madrid jugándose el primer puesto. Pero, la tensión no se masca solo en la capital española, también a miles de kilómetros, en la ciudad inglesa de Birmingham. Carl Edwards, no es fan del Atleti, pero de su victoria depende que gane mucho dinero. Este dueño de una sex shop, de 59 años, podría ganar 12.500 libras (14.500 euros) si los rojiblancos se hacen con la copa de LaLiga, como narra en 'The Daily Mail'.