El Arsenal ficha a un niño de 4 años, su jugador más joven

Al padre de la criatura no le ha sorprendido. Pasión de progenitor o no, el hombre asegura que desde que nació Zayn ha sido especial. "Lla enfermera lo puso boca abajo y él levantó la cabeza. Incluso ella se sorprendió. Desde pequeño ha sido muy fuerte y tiene un equilibrio increíble", afirma el orgulloso papá.

El fichaje de Zayn a tan tierna edad, no sabe todavía ni leer, ha suscitado una controversia por la excesiva profesionalización del fútbol a unas edades demasiado tempranas.

A Zayn le gustaba dar a la pelota y jugaba con su padre y otros niños de la guardería. Uno de los "cazatalentos" del Arsenal, lo vió y no podía creerlo: "La forma en que golpea el balón. Es compleja para alguien de su edad. Llamé a un amigo y me confirmó que tenía 4 años. Le dije que era imposible, que no podía ser un niño de guardería", recuerda Stephen Deans, uno de los ojeadores del club.