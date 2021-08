Una atleta bielorrusa denuncia que la obligan a volver a su país y pide ayuda a la Policía japonesa en el aeropuerto

"Pido al Comité Olímpico Internacional que me ayude, me están presionando e intentan sacarme del país sin mi permiso ". Es el mensaje que lanza la atleta bielorrusa, Krystsina Tsimanouskaya , al verse obligada por su propia federación a abandonar los juegos olímpicos de Tokio-2020.

La velocista bielorrusa solicitó la protección de la policía japonesa en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, y no tiene pensado volver a su país. De momento, el Comité Olímpico de Bielorrusia no ha respondido la solicitud de comentarios respecto al tema. Según informa Reuters, una fuente de la Fundación de Solidaridad Deportiva de Bielorrusia, que ayuda a los atletas encarcelados o marginados por sus opiniones políticas, comenta que Tsimanouskaya planeaba pedir asilo en Alemania o Austria el 2 de agosto, día en el que disputaba la prueba de 200 metros.

Antes de ver peligrar su participación en los Juegos Olímpicos, Tsimanouskaya criticó a la Federación Bielorrusa de Atletismo por obligarla a participar en el relevo de 4x400 metros. “El entrenador me añadió al relevo sin que yo lo supiera. Se acercó a mí y me dijo que había una orden de arriba para excluirme", comenta la atleta, quien expone que algunas compañeras de selección no viajaron hasta Japón porque no se sometieron a suficientes pruebas de dopaje.