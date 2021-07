La atleta española Irene Sánchez no estará en las Olimpiadas por lesión: "Aún me quedan lágrimas"

"Ayer, entrenando, sentí un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso. Nunca he sufrido de esa zona, no es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía. Simplemente estaba corriendo en liso, sin vallas, y mi pie izquierdo dijo basta. Sentí un 'clac'. Después no he podido volver a plantarlo, desde ayer llevo muletas. Y hoy me han hecho una radiografía en la que se ve una fractura diafisaria del segundo meta del pie izquierdo", narró Sánchez-Escribano en sus redes sociales.