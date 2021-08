Una atleta paralímpica afgana implora ayuda tras no poder ir a Tokio: "No quiero que mi lucha sea en vano"

Pero el Comité Parlímpico de Afganistán ha comunicado que los dos atletas paralímpicos que iban a estar en los Juegos de Tokio no podrán hacerlo. El otro se trata del atleta de pista Hossain Rassouli.

Me siento encarcelada

Khudadadi, que iba a participar en la prueba de taekwondo, envió un mensaje de vídeo desde Kabul explicando que se sentía "encarcelada" sin poder salir de casa con seguridad para entrenar o hacer la compra y que su familia no tenía suficiente comida para alimentar a sus propios hijos.

"Les pido a todos, que soy una mujer afgana y, como representante de las mujeres afganas, les pido que me ayuden ", dijo. "Mi intención es participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, por favor, ayudadme", imploró.

Khudadadi, de 23 años, ha hecho un llamamiento a las instituciones y organizaciones gubernamentales para que no permitan que sus derechos como ciudadana de Afganistán en el movimiento paralímpicos sean arrebatados.

“El hecho de que nosotros mismos nos hayamos levantado de esta situación, que hayamos logrado tanto, no se puede tomar a la ligera. He sufrido mucho, no quiero que mi lucha sea en vano y sin resultado. Ayudadme", pedía la atleta.