El Atlético se proclama campeón de Liga

El equipo del Cholo Simeone, que no ganaba el campeonato desde el 2014, se ha alzado con el título de la Liga 2020-21 con un total de 86 puntos , conseguidos con 26 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

Evolución del Atlético de Madrid en la Liga 2020-21

Esta ha sido una temporada en la que tampoco ha habido público en los estadios (a excepción de las dos últimas jornadas, y no en todas las comunidades autónomas). El campeonato arrancó un poco más tarde de lo habitual porque la Liga 2019-2020 tuvo que acabar más tarde por el parón que se produjo como consecuencia del confinamiento por la pandemia.

Sin embargo, el transcurso del Atlético de Madrid a lo largo de esta Liga no ha sido siempre bueno. No tuvo un inicio de Liga tan prometedor, a excepción de la victoria contra el Sevilla y el Granada. Sin embargo, a partir de la jornada 6, los rojiblancos remontaron el vuelo y consiguieron colocarse líderes de la tabla en la jornada 9. Desde entonces, no han sido nunca descabalgados del liderato, salvo en la jornada 32. Por lo tanto, los colchoneros han sido líderes durante 29 jornadas. Estos han sido los resultados cosechados por el Atlético a lo largo del campeonato: