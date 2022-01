Australia impide la entrada de Djokovic al país por un defecto en su visado

El trato de favor al deportista había provocado una ola de críticas entre el resto de tenistas y entre la población de un país donde el 90 por ciento de los adultos han sido vacunados, a pesar de lo cual algunos todavía no pueden viajar internacionalmente o de un estado a otro.

El propio primer ministro Scott Morrison señaló que si Djokovic no está vacunado, debe proporcionar una prueba aceptable de que le impide inmunizarse por razones médicas".. "Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión a casa; no debería haber reglas especiales para Novak Djokovic", sentenció.