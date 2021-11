El Barça se desvincula del comunicado del Al-Sadd por el fichaje de Xavi

El culebrón Xavi aún no ha terminado. El Al Sadd anunciaba este viernes por la mañana a través de un comunicado oficial que Xavi Hernández dejaba el club catarí para entrenar al FC Barcelona previo pago de la cláusula de rescisión.

El Al Sadd anunciaba que se había acordado el traslado de Xavi a Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato . Además, "una cooperación con el FC Barcelona de cara al futuro". Sobre estos dos puntos, el FC Barcelona aún no se ha pronunciado.

" Xavi es una parte importante de la historia de Al-Sadd y le deseamos éxito . Nos informó hace unos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento en concreto, por la crisis por la que atraviesa el club de su ciudad, y lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino", señalaba el comunicado del Al Sadd.

Sergi Barjuán, técnico interino del FC Barcelona, también se ha pronunciado sobre su posible fichaje advirtiendo de que todavía no había nada hecho: "El comunicado es de Al Sadd, no del Barça. Hay que esperar a que el club lo haga oficial. Yo estoy aquí para ayudar al club. Tengo relación con Xavi, si me pide en algún momento cualquier duda que tenga estoy encantado de ayudar al club", zanjó.