El Bayern Múnich recortará el sueldo a los jugadores no vacunados

Los jugadores del Bayern Múnich no vacunados contra el coronavirus no recibirán su salario mientras deban guardar cuarentena por dar positivo o tener contacto con una persona infectada, informó este domingo el dominical 'Bild am Sonntag'.

'Bild am Sonntag' también informó que el actual campeón alemán no descarta implementar mayores sanciones para los jugadores no vacunados, como que por ejemplo que deban entrenar por su cuenta, con el ánimo de presionarles para que se pongan la vacuna. Sin embargo, el club no hizo ningún comentario sobre la información del medio germano.